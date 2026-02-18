CHP'li İzmir Yine Sele Teslim!

İzmir ve çevresinde etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Altyapı eksikliği bir kez daha etkisini gösterirken çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Yağmur suları kaldırımlarla birleşince vatandaşlar bir yerden bir yere gitmekte büyük zorluk çekti.Su birikintilerinin oluştuğu Anadolu Caddesi ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de sağanak sebebiyle yollar göle döndü. Yağmur suları sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Ev ve işyerlerindeki suları tahliye etmek için vatandaşlar seferber oldu.Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sağanak sebebiyle iş yerlerinin ve apartmanların zemin katlarını su bastı. Bir iş hanının deposu da suyla doldu. Her yağmurda aynı manzara ile karşı karşıya kalmaktan bıktıklarını belirten vatandaşlar yetersiz altyapı nedeniyle belediyeye tepki gösterdi.İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Asancak 1. Kordon araç trafiğine kapatıldı. Trafik polisleri araç ve motosiklet sürücülerinin kordona girişine izin verilmedi.İzmir'de bir yandan sağanak yağış etkisini sürdürürken diğer yandan da deniz suyu seviyesinde yükselme meydana geldi. Yapılan ölçümlere göre deniz 85 santimetre yükseldi. Pasaport ölçüm istasyonundan alınan verilere göre sabah saatlerinde 45–50 santimetre seviyesinde olan deniz, akşam saatlerine doğru 80–85 santimetreye kadar yükseldi. Uzmanlar bu yükselişin temel nedeninin düşen hava basıncı ve lodosun aynı anda etkili olmasından kaynaklandığını belirtti.Sabah saatlerinde 1005 milibar civarında ölçülen hava basıncı, gün içinde 1000 milibar seviyesinin altına kadar geriledi. Hava basıncının düşmesiyle deniz yüzeyi yukarı doğru yükselme eğilimi gösterdi. Bu duruma öğleden sonra hızlanan lodos da eklenince Körfez'de su kıyıya doğru itilerek deniz seviyesinde belirgin artış yaşandı. Akşam saatlerinde yoğun yağan yağmur da deniz seviyesinin yükselmesinde önemli bir etken oldu.Yetkililer özellikle düşük kotlu kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve zorunlu olmadıkça deniz kenarında bulunmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.