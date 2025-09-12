CHP'li Belediyede İhaleler Adrese Teslim! Organize İşler...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi arasında yer alan televizyon şirketi sahibi Mehmet Okan Kaya'nın yayıncılık dışında birçok farklı şirket kurduğu ve yaklaşık 40 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Kaya'nın pehlivan kispetinden kömüre, oyuncaktan orkestra malzemesine kadar birçok farklı kalemde ürün satışı yapan şirketler kurduğu belirlendi.Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin konser, festival, fuar, kutlama ve çeşitli etkinliklerini üstlenen Kaya'nın, Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin organize ettiği bölgedeki yağlı güreşleri televizyon kanalından yayınlarken, bir başka şirketi aracılığı ile de pehlivanların kispetlerinden gelir elde ettiği tespit edildi.Kaya'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerin yaklaşık 40 milyon TL'yi bulduğu belirlendi.