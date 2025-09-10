İsrail'e Bir Şok Daha! Ticaret Durduruldu...

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail, tam işgal kararından sonra saldırılarını daha da yoğunlaştırdı.Tel Aviv yönetimi, kara saldırılarına hazırlandığı Gazze kentinde çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yüksek katlı binaları hava saldırılarıyla yıkmaya başladı.YÜKSEK KATLI BİNALAR HEDEF ALINIYORİsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze kentinde şehrin simgesi olan çok sayıda yüksek katlı bina yıkıldı.Filistinli kaynaklara göre, bu binaların vurulması sonucu birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.İSRAİL'E ULUSLARARASI YAPTIRIMİsrail'in bu haksız saldırıları karşısında uluslararası yaptırımlar da geldi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yıllık 'Birliğin Durumu' konuşmasında Gazze'deki duruma değindi.AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Komisyonun İsrail'e ikili desteği durduracağını, ortaklık anlaşmasının ticari kısımları ve aşırılık yanlısı bakanlarla ilgili de yaptırım önereceğini duyurdu.'ÇOCUKLAR UĞRUNA BU GÖRÜNTÜLER DURMALI'Gazze'de yaşananların dünyanın vicdanını sarstığını vurgulayan von der Leyen, şöyle devam etti:Yiyecek dilenirken öldürülen insanlar, cansız bebeklerini kucaklayan anneler. Bu görüntüler tam anlamıyla felaket. Bu yüzden çok açık bir mesajla başlamak istiyorum: İnsan eliyle yaratılan kıtlık asla bir savaş silahı olamaz. Çocuklar uğruna, insanlık uğruna bu durdurulmalı.'İSRAİLLİ BAKANLARIN ŞİDDETİ KIŞKIRTAN EYLEM VE AÇIKLAMALARINI GÖRDÜK'Von der Leyen, 'Filistin Yönetimi'nin mali anlamda 'boğulmasını', işgal altındaki Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten kolayca ayıracak olan sözde 'E1' yerleşim projesi planlarını, İsrail hükümetinin en aşırı görüşlü bakanlarının şiddeti kışkırtan eylem ve açıklamalarını gördük.' ifadelerini kullandı.Tüm bunları 'iki devletli çözümü baltalamaya yönelik açık bir girişim' olarak niteleyen von der Leyen, birçok AB üyesi ülkenin kendi yaptırımlarını açıkladığına ve tedbirlerini aldığına değindi.'İSRAİL'E VERDİĞİMİZ İKİLİ DESTEĞİ ASKIYA ALACAĞIZ'Von der Leyen, Komisyonun Horizon Europe programına İsrail'in katılımını kısmen askıya alma önerisinin ise üye ülkeler nezdinde çoğunluk elde edilemediği için engellendiğini belirterek, şunları kaydetti:Bunun üstesinden gelmeliyiz. Felç olmayı göze alamayız ve bu nedenle ileriye dönük bir yol çizmek için bir önlem paketi önereceğim. Öncelikle, Komisyon kendi başına yapabileceği her şeyi yapacak. İsrail'e verdiğimiz ikili desteği askıya alacağız. Aşırılıkçı bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırımlar önereceğiz. Ayrıca, Ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması'nın kısmen askıya alınmasını da önereceğiz.'GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN 'FİLİSTİN BAĞIŞ GRUBU' KURACAĞIZ'AB Komisyonu Başkanı, 'Gelecek ay, Gazze'nin yeniden inşası için özel bir araç da dahil olmak üzere bir 'Filistin bağışçı grubu' kuracağız. Bu, bölgesel ortaklarla uluslararası bir çaba olacak ve Fransa ve Suudi Arabistan tarafından düzenlenen New York konferansının ivmesini artıracak.' diye konuştu.VON DER LEYEN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEVon der Leyen, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'e yönelik politikalarında değişikliğe gitmemesi, hem Avrupa kamuoyunun hem de bazı üye ülkelerin tepkisini çekti.Von der Leyen'in bu tavrı, AB'nin tarafsızlık ve uluslararası hukuka bağlılık iddialarını zedelediği gerekçesiyle de sorgulandı.