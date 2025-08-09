Tahtakale'de ortalık savaş alanına döndü! Esnaflar birbirine girdi
İstanbul Fatih'te, esnaflar arasında küfürleşme sonucu ortalık savaş alanına döndü. Kavgada tartışma tekme, tokat ve yumruklular konuştu o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun olarak ziyaret edilen Fatih'in Tahtakale Mahallesi'nde esnaflar arasında başlayan tartışma meydan savaşına döndü.
İddiaya göre, esnaf arasında küfürleşme ile başlayan tartışmada tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. Kavgayı araya giren diğer esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı.
O ANLAR KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
