Tahtakale'de ortalık savaş alanına döndü! Esnaflar birbirine girdi

İstanbul'da yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun olarak ziyaret edilen Fatih'in Tahtakale Mahallesi'nde esnaflar arasında başlayan tartışma meydan savaşına döndü.İddiaya göre, esnaf arasında küfürleşme ile başlayan tartışmada tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. Kavgayı araya giren diğer esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı.O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.