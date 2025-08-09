Çanakkale felaketi yaşıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı. Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Alevler nedeniyle üniversite üniversite kampüsü boşaltıldı. Aynı zamanda bir özel yaşlı bakım merkezi de tahliye edildi.Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 'İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur' ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, meydana gelen yangınlar nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönde geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Yangının kontrol altına alınması sonrası kuzey-güney yönlü olarak açıldığı açıklandı.Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren süren yangında bir itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin itfaiye aracının üzerine gelmesiyle ekipler canını zor kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle, Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir.. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir' denildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Havalimanı'nın tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, 'Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır' denildi.Bayramiç ilçesinde de başlayan orman yangını etkisini sürdürüyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Bayramiç'te 5 köy tahliye edildi.Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahale devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyesi gerçekleştirilmiştir' ifadeleri kullanıldı.Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan açıklamada, Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına, 11 uçak, 9 helikopter, 92 arazöz, 6 iş makinesi ve 541 personel ile müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, 'Çanakkale merkez ve Bayramiç'te yalnızca alevlerle değil, aynı zamanda hızı saatte 56 km'yi bulan şiddetli rüzgarla da mücadele ediyoruz. Yangınlara hem havadan hem de karadan eş zamanlı müdahalemiz sürüyor. Toprağımız nefes alana, son kıvılcım sönene kadar yangınlarla savaşımız sürecek' denildi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin açıklama yaparak 654 kişinin güvenli alana alındığını açıkladı. Yumaklı şunları söyledi:'Tedbiren boşaltma işlemleri gerçekleştirildi. Devlet hastanesinde 72 vatandaşımız, engelli bakım merkezinde 57 ayrıca radyo televizyon vericisinde 2 kardeşimiz, toplam 131 kişi güvenli alana alındı. İtfaiye aracı alevler içinde kaldı ama çok şükür yaralanma söz konusu değil. Bu yangından etkilenme riski olan 654 vatandaş güvenli alana alındı.'Bakan Yumaklı, 'Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde, yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor' dedi.Yumaklı 4 kişinin de yangınla ilgili gözaltına alındığını duyurdu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. X hesabından açıklamada bulunan Yumaklı, 'Çanakkale Merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.