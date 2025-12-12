Meteoroloji uyardı! Hem kar hem sağanak yolda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre 19 ilde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Kırklareli, Ankara, Çankırı, Yozgat, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Van, Diyarbakır, Batman, Mardin… İşte il il bugünkü hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Aralık Cuma günü hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, hava sıcaklığı yurt genelinde bugün mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.
Hava durumu tahmin raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinde ise yağış bekleniyor.
Öte yandan İstanbul'da da parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı belirtilirken, sağanak yağışın da beklendiği açıklandı.
Raporda göre bugün sağanak yağış beklenen iller ise şöyle:
İstanbul, Kırklareli, Ankara, Çankırı, Yozgat, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Van, Diyarbakır, Batman, Mardin.
İşte il il 12 Aralık 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminleri;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu
MARDİN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı