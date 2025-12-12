Meteoroloji uyardı! Hem kar hem sağanak yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Aralık Cuma günü hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, hava sıcaklığı yurt genelinde bugün mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.Hava durumu tahmin raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinde ise yağış bekleniyor.Öte yandan İstanbul'da da parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı belirtilirken, sağanak yağışın da beklendiği açıklandı.Raporda göre bugün sağanak yağış beklenen iller ise şöyle:İstanbul, Kırklareli, Ankara, Çankırı, Yozgat, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Van, Diyarbakır, Batman, Mardin.İşte il il 12 Aralık 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminleri;Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BURSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluÇANAKKALE °C, 16°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 16°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 15°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurluDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİNOP °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 10°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 14°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKARS °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA °C, 9°CÇok bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlıÇok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BATMAN °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 12°CÇok bulutluMARDİN °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı