Putin'den Maduro'ya Tam Destek!

Dünya siyasetinde dikkat çeken görüşme...Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Putin, artan dış baskılar karşısında Moskova'nın Caracas yönetimine verdiği desteği yineledi.Kremlin, iki liderin stratejik ortaklık anlaşmalarını hayata geçirme konusundaki kararlılıklarını dile getirdiklerini ve ekonomi ile enerji sektörüne ilişkin çeşitli ortak projelerin uygulanmasını değerlendirdiklerini aktardı.Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da Politico'nun sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'de Venezuela ile yaşanan gerilime ilişkin konuşmuştu.Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için 'Sayılı günleri kaldı' demişti.ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açıyor.