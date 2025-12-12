Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

  • USD: 42,53 - 42,61
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekleme: 12.12.2025 - 09:40 Güncelleme: 12.12.2025 - 09:41 / Editör: Fehmi Öztürk
Yarından itibaren motorin fiyatlarında 2 liralık indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Benzin fiyatları tarafında ise indirim söz konusu değil.

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim bekleniyor.

İstanbul'da motorinin 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.