Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Yarından itibaren motorin fiyatlarında 2 liralık indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Benzin fiyatları tarafında ise indirim söz konusu değil.Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim bekleniyor.İstanbul'da motorinin 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.