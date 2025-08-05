Alanya'da hasat erken başladı! Kolesterol derdine son

İlçede üreticiliği yapılan tropikal meyveler arasında yer alan erkenci Clifton cinsi avokado hasadıyla üreticinin yüzü güldü. Adaptasyon kabiliyeti ve yüksek verimi nedeniyle üretici tarafından tercih edilen Clifton cinsi avokadolar tanesi 40 ila 50 TL arasında değişen fiyatlarla toptancı haline gönderiliyor.Bölgede 3 dönümlük arazisinde Clifton cinsi avokado üreticiliği yapan Mustafa Kırıcı, hasadın iyi olduğunu vurgularken tane fiyatının 50 TL üzerine çıktığını da belitti.Kırıcı yüz güldüren hasat hakkında, 'Hasat şu anda çok iyi. Clifton hasadına başladık. Fiyatlar tane başına 45-55 liraya satıyoruz. Burası yaklaşık 3 dönüm ben burada hobi amaçlı avokadoyu üretiyorum' ifadelerini kullandı.Clifton cinsi avokadonun en büyük avantajı, erkenci olması. Sezona diğer türlerden daha önce girmesi, hem iç piyasada hem de ihracatta üreticinin elini güçlendiriyor. Piyasaya erken giren bu avokadolar, yüksek talep görmesi nedeniyle yüksek fiyatlardan satılıyor.