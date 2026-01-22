Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Mi Geliyor?

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden; Batı Akdeniz'de görülecek yağışların, kuvvetli (50-70 km/sa) güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklendiğinden; Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden, yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.: Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde kar yağışlıDENİZLİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla karışık yağmurluİZMİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli, batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluISPARTA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunda kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlıÇANKIRI °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıKAYSERİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun'un iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluRİZE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının(Van ve Hakkari hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıVAN °C, -1°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDİYARBAKIR °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİİRT °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı