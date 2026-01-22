Merkez Bankası Bugün Açıklıyor! Faiz Beklentisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantıda faiz indirimine giden Merkez Bankası'ndan piyasalar bu ay için ne bekliyor. Faiz kararı mevduat ve ihtiyaç kredisi faizlerini de etkileyecek. İşte ekonomistlerin ocak ayı faiz kararı beklentisi…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu bugün yatırımcıdan kredi çekmek isteyenlere kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı ne olacak?Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan toplantının ardından açıklayacak. Kararın bugün saat 14:00'da Merkez Bankası resmi internet sitesinde duyurulması bekleniyor.Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmiştİ.