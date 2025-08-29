UEFA güncelledi ! Kaçıncı sıradayız?
UEFA organizasyonlarında play-off turu eleme maçları sona erdi. Samsunspor, Başakşehir ve Beşiktaş sahaya çıktı. Temsilcilerimizin oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri.
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu elemeleri tamamlandı. Bu sezon Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor yer alacak. Diğer temsilcilerimiz Başakşehir ile Beşiktaş ise play-off etabında Avrupa macerasını sona erdirdi.
Oynanan zorlu karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte Türkiye'nin yeri...
1- İNGİLTERE | 95.050
2- İTALYA | 84.659
3- İSPANYA | 78.953
4- ALMANYA | 74. 687
5- FRANSA | 67.961
6- HOLLANDA | 61. 865
7- PORTEKİZ | 54. 491
8- BELÇİKA | 54. 950
9. TÜRKİYE | 43.600
