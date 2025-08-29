  • USD: 40,97 - 41,05
UEFA organizasyonlarında play-off turu eleme maçları sona erdi. Samsunspor, Başakşehir ve Beşiktaş sahaya çıktı. Temsilcilerimizin oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri.

Ekleme: 29.08.2025 - 09:25 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:08 / Editör: Muhammed Çınık / Kaynak: Sabah
UEFA güncelledi ! Kaçıncı sıradayız?Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu elemeleri tamamlandı. Bu sezon Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor yer alacak. Diğer temsilcilerimiz Başakşehir ile Beşiktaş ise play-off etabında Avrupa macerasını sona erdirdi.

Oynanan zorlu karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte Türkiye'nin yeri...

1- İNGİLTERE | 95.050

2- İTALYA | 84.659

3- İSPANYA | 78.953

4- ALMANYA | 74. 687

5- FRANSA | 67.961

6- HOLLANDA | 61. 865

7- PORTEKİZ | 54. 491

8- BELÇİKA | 54. 950

9. TÜRKİYE | 43.600