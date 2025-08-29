UEFA güncelledi ! Kaçıncı sıradayız?

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu elemeleri tamamlandı. Bu sezon Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor yer alacak. Diğer temsilcilerimiz Başakşehir ile Beşiktaş ise play-off etabında Avrupa macerasını sona erdirdi.Oynanan zorlu karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte Türkiye'nin yeri...1- İNGİLTERE | 95.0502- İTALYA | 84.6593- İSPANYA | 78.9534- ALMANYA | 74. 6875- FRANSA | 67.9616- HOLLANDA | 61. 8657- PORTEKİZ | 54. 4918- BELÇİKA | 54. 9509. TÜRKİYE | 43.600