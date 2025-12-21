Şer İttifakının Türkiye Planı!

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki ittifak yeni bir boyuta evrilirken, İsrail basınından N12 televizyon kanalı üç ülkenin iş birliğine ilişkin yeni detayları paylaştı.İsrail'in Kanal 12 televizyonu, konuya vakıf birçok kaynağa dayandırarak, Yunanistan'ın, Gazze'ye bir mühendislik ekibi göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.Konunun, pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında yapılacak görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.Kaynaklara göre İsrail, Yunanistan'ı Gazze'nin geleceğinde aktif rol almaya teşvik ediyor ve iki ülke, Türkiye'nin etki alanını sınırlamak amacıyla ilişkilerini derinleştiriyor.İsrailli bir siyasi kaynak, 'Yunanistan, Gazze'de 'ertesi gün' sürecine dahil olma konusunda kesin bir istek ortaya koydu. Bu, bizim de ilgilendiğimiz bir konu.' ifadelerini kullandı.Aynı kaynak, İsrail'in Gazze'de kurulabilecek gelecekteki bir güçte Yunan varlığı istediğini, ancak henüz somut detaylar üzerinde anlaşmaya varılmadığını vurguladı. Kaynak, 'Yunanistan katılmaya hazır olur. Muharip birlikler göndereceğini sanmıyorum; ancak mühendislik gibi destek ve yardımcı birlikler bir seçenek olabilir' dedi.Miçotakis'in siyasi danışmanı Prof. Sotiris Serbos da N12'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'İsrail, Gazze'deki bir sonraki aşamada Yunanistan'ın yer almasını tercih ediyor. İsrail için, bölgede kurulacak gelecekteki güce kimlerin, hangi yetki altında katılacağını belirlemek son derece önemli.'Yunanistan'ın Gazze'de 'ertesi gün' sürecine katılma isteği, geçen hafta kamuoyuna da yansıdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin bölgeye bir 'barış gücü' göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Bakan, 'Yunanistan'ın İsrail ile her alanda benzersiz bir stratejik ittifakı var.' ifadelerini kullandı.Pazartesi günü İsrail'de bir zirve düzenlenmesi bekleniyor. Zirvede Netanyahu, Miçotakis'i ve GKRY lideri Nikos Christodoulides'i ağırlayacak. Üç liderin, Doğu Akdeniz'de iş birliğinin derinleştirilmesine ilişkin birçok başlığı ele alması bekleniyor.Kanal 12 televizyonu, İsrail ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin temelinde ortak bir rakip olan Türkiye'yi dengeleme ihtiyacı yattığını bildirdi.Habere göre, İsrail, Türkiye'nin Gazze ve Suriye'de artan etkisinden endişe duyarken, Yunanistan da Ankara'yı ciddi bir tehdit olarak görüyor.İsrailli siyasi kaynak, 'Yunanistan, Türkiye'nin Washington'da özel bir statüye sahip olmasından rahatsız. Bunun nedenlerinden biri de (Başkan Recep Tayyip) Erdoğan ile (ABD Başkanı Donald) Trump arasındaki iyi ilişkiler. Yunanlar, Türkiye'ye karşı mesaj iletebilecek bir ortak olarak bizi görüyor. Türkiye, artan ve rahatsız edici etkisi nedeniyle başbakanlar arasındaki görüşmede mutlaka gündeme gelecek.' ifadelerini kullandı.Miçotakis'in siyasi danışmanı Serbos ise, 'Birden fazla senaryoya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu nedenle ülkeler arasındaki askeri iş birliğini derinleştirmek bizim için çok önemli.' dedi.N12, Serbos'un, 'Fikir, gelecekte birlikte yürütmemiz gerekebilecek ortak görevler için hazır olmak.' ifadelerinin Türkiye'ye üstü kapalı bir gönderme olduğunu belirtti.Serbos'a göre pazartesi günü yapılacak görüşme, İsrail ile Yunanistan arasında yeniden ivme kazanan iş birliğinin 'ilk ateşi' olacak. Siyasi danışman, iki ülke arasındaki ittifakın, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini dengelemek için hayati olduğunun altını çizdi.Yunan medyası, son günlerde Tel Aviv–Atina–Lefkoşa arasında Türkiye'ye karşı üçlü bir iş birliği girişimini gündeme getirdi. Haberlere göre üç ülke savaş gemileri, uçaklar ve 2.500'e kadar asker içeren ortak bir 'hızlı müdahale gücü' kurmayı değerlendiriyor.Bu konuya ilişkin soruya Serbos detay vermekten kaçınsa da söz konusu gücün 'ülkelerin deniz ve enerji güvenliğini sağlarken kritik altyapıları nasıl koruyabileceğine dair yürütülen planlama sürecinin bir parçası' olduğunu belirtti.Serbos küstah ifadelerle, 'Bu aynı zamanda bölgede hegemonik hedefleri olan herkese karşı çıkarlarımızı savunma fırsatı. Bu ittifak, Türkiye'ye karşı bir kalkan işlevi görüyor.' ifadelerini kullandı.Serbos ayrıca, Türkiye'nin Şam'daki nüfuzu nedeniyle Yunanistan'ın Suriye'de de ileride bir rol üstlenmeyi değerlendirdiğini açıkladı. Ancak siyasi iradenin henüz net bir planının olmadığı bildirildi.'Gazze'de yer almak istiyoruz,' diyen Serbos, Yunanistan'ın motivasyonlarından birinin Suriye'deki gelişmelerin Doğu Akdeniz'e sıçramasını engellemek olduğunu belirtti.N12'ye göre, Netanyahu ile Yunan mevkidaşı arasındaki zirvede ayrıca Doğu Akdeniz'de enerji iş birliği ve İsrail ile Yunanistan'dan geçmesi planlanan IMEC koridoru da gündeme gelecek. İki ülkenin, hava savunma sistemlerini de içermesi beklenen büyük bir silah anlaşması üzerinde çalıştığı belirtildi.