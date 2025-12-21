Asgari Ücrette Zaman Daralıyor!

Milyonların maaşını ilgilendiren asgari ücret zammı için 2. Toplantı sona erdi. Her iki toplantının ardından da rakam telaffuz edilmedi. Asgari ücret 2026 zammı için gözler 3. Toplantıya çevrildi. Yeni asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar belli olması bekleniyor. Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Hangi zam senaryoları konuşuluyor? İşte tüm gelişmeler…Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık tarihinde yeniden bir araya geldi. İkinci randevu Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı.Bakan Işıkhan komisyon masasına oturmayan Türkİş'i ziyaret ederek taleplerini dinledi. Görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, sosyal diyalog sürecini devam ettireceklerine dikkat çekerek, 'Komisyona katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Rakamlar belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim, komisyon da bunları savunacak. İşçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağız' açıklamasında bulundu.Asgari ücret zammı için gözler komisyonun üçüncü toplantısına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'un üçüncü randevusu için henüz bir takvim açıklanmadı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Bu toplantıdan asgari ücret zammına ilişkin bir rakamın çıkması güçlü bir olasılık olarak dile getiriliyor. Eğer bu toplantıdan da sonuç çıkmazsa, komisyonun 4. kez bir araya gelerek asgari ücret zammını belirleyecek.Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.Asgari ücret zammına ilişin olarak yüzde 20-yüzde 30 arasında çok farkı zam senaryoları gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması dikkat çekerken bu oran zam yapılması halinde asgari ücret net 28 bin 956 olarak. Eğer zam yüzde 32 olursa 29 bin 177 TL olarak gerçekleşecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İşverenlerde elini taşın altına koymalı' çıkışıyla da beklentiler yükseldi. Başkan Erdoğan, 'Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok.' demişti.Erdoğan'ın çıkışının ardından Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında şekilleneceği dile getiriliyor.Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 oldu. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde milyonlarca asgari ücretlinin maaşı 28 bin 993 TL'ye çıkacak.Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.