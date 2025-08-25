CHP’ye delege seçimlerinde şok

CHP'de hazırlıkları başlayan büyük kurultay takviminin ilk aşaması tamamlandı. Kendilerini temsil edecek delegeleri seçmek için sandığa gitmesi gereken parti üyelerinin seçimlere katılımı beklenenin çok altında kaldı. Yolsuzluk, belediye başkanlarının transferleri ve şaibeli kurultay davasıyla gündemde olan CHP'de katılımın yüksek olmasını bekleyen yönetim umduğunu bulamadı. Türkiye genelinde delege seçimine katılımın yaklaşık yüzde 26 civarında olduğu belirtildi.ŞİŞLİ'DE BİN 200 OY!İstanbul'daki seçimlerde katılım, bazı ilçelerde oransal olarak düşük seviyede kaldı. Şişli'de 4 bin 500 olan üye sayısından bin 200, Beykoz'da 8 bin 500 olan üyenin 3 bin 500'ü, 8 bin üyesi bulunan Kağıthane'de 2 bin 900 ve Bakırköy'de 7 bin olan üyeden bin 500 üyenin delege seçiminde oy kullandığı ortaya çıktı.SANDIĞI PROTESTO ETTİLERYolsuzluk operasyonları, tutuklanan ve parti değiştiren belediye başkanları gündemdeyken katılımın düşük çıkması tartışma yarattı. Delege seçimini değerlendiren partililer “CHP üyeleri sandığa götüremedi. Parti üyeleri umudunu kaybetmiş, sandığa gitmeyi protesto ediyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin seçimleri meşru ve hukuki görmediği için delege seçimlerine katılmadığı öğrenildi.ÜYELER PARTİYE GÜVENMİYORDelege seçimine katılımı değerlendiren bir partili de “Bir partinin görünümünü mahalli delege seçimi belirler. Seçilen isimler, bir sonraki isimleri belirler. Onlar da genel başkanı seçer. Dolayısıyla katılım yoksa, bunun iki nedeni olabilir. Birincisi, üyeler artık partisine güvenmiyor ve umut görmüyor. İkincisi, bu yönetimin yönetme biçimini ve meşruluğunu eleştiriyor” dedi.