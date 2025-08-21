Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Düzce’de

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve program için Düzce’ye geldi.

İlk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, Vali Selçuk Aslan ile bir araya geldi. Ziyarette, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de hazır bulundu.Valilik önünde karşılanan Bakan Yumaklı, gün içerisinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek Beçi Yörükler'de düzenlenen Fındık Hasat Şenliği'ne katılacak ve Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin temel atma törenini gerçekleştirecek.