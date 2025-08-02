AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye her zaman Suriye halkının yanında!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin her zaman Suriye halkının yanında olduğunu belirtti.Ömer Çelik, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına da tepki göstererek, "Özel, Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz" dedi.Çelik, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili, "Terörsüz Türkiye süreci, Terörsüz bölge için büyük bir örnektedir" ifadelerini kullandı. Çelik, Özgür Özel ve çevresinin Mavi Vatan'a saldırdığını kaydetti ve "Dış politika meselelerinde sürekli yanlış yapıyor" dedi.