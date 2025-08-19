Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Samsun ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların; iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İl il hava durumu:Sabah saatlerinden sonra Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE 21°C, 34°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 20°C, 32°CSabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 21°C, 31°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 17°C, 29°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 21°C, 35°CParçalı ve az bulutluİZMİR 22°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 17°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 25°C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY 25°C, 31°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluÖğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 17°C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA 20°C, 32°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 14°C, 29°CAz bulutluÖğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 30°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 18°C, 30°CParçalı ve az bulutluSİNOP 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 18°C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 21°C, 33°CParçalı ve az bulutluRİZE 24°C, 30°CSabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 23°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 25°C, 29°CSabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 33°CAz bulutlu ve açıkKARS 11°C, 32°CAz bulutlu ve açıkMALATYA 21°C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 21°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 26°C, 40°CAz bulutlu ve açık