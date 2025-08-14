Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin şehirleri çarşamba gününden itibaren kuvvetli fırtına ve rüzgarın etkisine girdi. Hava tahmin raporlana göre perşembe günü için uyarı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarı haritasına göre 14 Ağustos Perşembe günü için 10 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa ve İzmir'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Türkiye genelinde yağış beklenmezken ülkenin kuzey ve doğu kesimleri bulutlu bir gün geçirecek. Kuzey Ege ve Marmara'da 40-70 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar fırtına etkisi yapacak.Yurdun iç kesimleri ve güneyinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Denizli'de 40 dereceye varan sıcaklıklar beklenebilir. Muğla ve Antalya'da 38-39 derece hissedilecek.Fırtınaya karşı uyarı yayınlayan İçişleri Bakanlığı şunları belirtti: 'Devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.'Parçalı bulutlu ve kısa süre fırtına etkili gün yaşanabilir.BALIKESİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkÇANAKKALE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtınaların etkili olmasıyla rüzgarın 40-70 km hıza varması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 38°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 26°CAz bulutlu ve açıkParçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu,geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu,TRABZON °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 29°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEPParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 41°CAz bulutlu ve açık