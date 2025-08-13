THY’den THY Teknik İş Kazası Açıklaması

Sabiha Gökçen Havalimanı teknik yerleşkesinde üzücü bir olay yaşandı. Uçak bakım hangarında iniş takımlarının kontrol ve onarımı gerçekleştiren bir Turkish Technic / THY Teknik A.Ş. personeli teknisyen Yusuf Altun yaşadığı talihsiz kazada ağır yaralandı.Teknisyene ilk müdahale teknikteki ilk yardım ekipleri tarafından yapıldı ve ardından personel ambulansla hastaneye kaldırıldı.Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, hastaneye kaldırılan teknisyenin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.Üstün: “İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.'nin Sabiha Gökçen yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.