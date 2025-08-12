40 gündür yoğun bakımdaydı! Yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 30 Haziran 2025 günü İslahiye ilçesi Fatih Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlilik hazırlığı yapan nişanlı çiftin bulunduğu Hamza Kaptan idaresindeki otomobil ile Ramazan M. kontrolündeki TIR ile çarpıştı. Kazada, tır şoförü herhangi bir yara almazken otomobil sürücüsü Hamza Kaptan (26) ve yanında bulunan nişanlısı Meryem Ceren Keskin (26) ağır yaralandı.İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Durumu ağır olduğu için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 40 gündür tedavisi devam eden Meryem Ceren Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Keskin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kazada yaralanan nişanlısı Hamza Kaptan'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Ölümün ayırdığı nişanlı çiftin 23 Ağustos'taki düğünleri için hazırlık yaptıkları öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.