10 gün önce kayboldu: Cansız bedenine ulaşıldı

Yeşilce mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki M.U, 22 Temmuz günü gezmek için evinden çıkarak geri dönmedi. Çocuklarının durumu fark etmesiyle olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.Cansız bedenine ulaşıldıMetin Uzun'u arama çalışmaları 10 gündür sürerken, ileri derecede böbrek rahatsızlığı ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan Uzun'un cansız bedeni Yeşilce Mahallesi'nde bir fındık bahçesinde bulundu.