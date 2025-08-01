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10 gün önce kayboldu: Cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde 10 gün önce kaybolan M.U. isimli şahıs fındık bahçesinde ölü halede bulunurken ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak.

Ekleme: 1.08.2025 - 12:20 Güncelleme: 1.08.2025 - 12:21 / Editör: Fehmi Öztürk
10 gün önce kayboldu: Cansız bedenine ulaşıldıYeşilce mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki M.U, 22 Temmuz günü gezmek için evinden çıkarak geri dönmedi. Çocuklarının durumu fark etmesiyle olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Cansız bedenine ulaşıldı

Metin Uzun'u arama çalışmaları 10 gündür sürerken, ileri derecede böbrek rahatsızlığı ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan Uzun'un cansız bedeni Yeşilce Mahallesi'nde bir fındık bahçesinde bulundu.

10 gün önce kayboldu: Cansız bedenine ulaşıldı