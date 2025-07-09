Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Bir süredir Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika sıcakları bugün zirveyi görecek. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık rekor seviyelere ulaşacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık gölgede 38 derece, güneşin altında ise 50 derece hissedilecek.Sağlık Bakanlığı sıcak havanın ve yükselen nem oranlarının özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtti.Bu nedenle sıvı kaybının önlenmesi, güneşten korunma, dengeli beslenme ve serin ortamlarda bulunma gibi önlemlerle riski büyük ölçüde azaltmanın mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, aşırı sıcaklarda kaybedilen su ve mineralleri dengelemek için günde en az 2,5-3 litre su içilmesi tavsiyesinde bulunuldu.Açıklamada, çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması, bunun yerine ayran ve maden suyu gibi mineral desteği sağlayan içeceklerin tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.Güneş ışınlarının etkisinin en güçlü olduğu 11.00 ila 16.00 saatleri arasında mümkün olabildiğince dışarı çıkılmaması önerilirken, beslenme alışkanlığının hava sıcaklıklarına göre düzenlenmesinin önemine işaret edildi.Öte yandan Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari'nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 41°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 38°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açıkMANİSA °C, 41°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 37°C Az bulutlu ve açıkKONYA °C, 38°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 38°C Az bulutlu ve açıkSİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 38°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Van ve Hakkari'nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 26°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 39°CAz bulutluVAN °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açık