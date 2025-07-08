Hava sıcaklıkları 42 dereceye ulaşacak! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 33°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 37°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 30°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 37°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 35°CAz bulutlu ve açık