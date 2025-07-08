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Hava sıcaklıkları 42 dereceye ulaşacak! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 8 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Ekleme: 8.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 8.07.2025 - 09:37 / Editör: Atilla Özbir
Hava sıcaklıkları 42 dereceye ulaşacak! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...
MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık