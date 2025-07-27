IDEF 2025 sona erdi... Fuar süresince 9 milyar dolarlık sözleşmeye imza atıldı

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, bugün sona eren IDEF 2025'te 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldığını bildirdi.Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IDEF 2025'in bugün sona erdiğini hatırlattı.'Bu büyük buluşma, savunma sanayimizin mühendislik gücünü, ihracat vizyonunu ve stratejik iradesini dünya sahnesine taşımıştır' ifadesini kullanan Görgün, fuara bin 491 firmanın katıldığını, fuarda 103 ülkenin temsil edildiğini, 231 resmi heyet ziyaretinin gerçekleştiğini belirtti.Fuarı 120 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini, 26 yeni savunma sanayi ürününün tanıtıldığını bin 100'den fazla ürünün ilk kez sergilediğini aktaran Görgün, fuar boyunca 270 imza töreni düzenlendiğini ve 9 milyar dolarlık toplam sözleşme hacmine ulaşıldığını ve yüzde 65'i ihracat odaklı anlaşmaları yapıldığını bildirdi.Görgün, şunları kaydetti:'Bu rakamlar; yalnızca bir fuar bilançosu değil, yerli üretim kararlılığımızın ve stratejik savunma mimarimizin küresel yansımasıdır. Başta bu başarıya vizyoner liderliğiyle ilham veren ve her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; ev sahipliğiyle destek veren Milli Savunma Bakanlığımıza, katkılarıyla gücümüze güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımıza ve fuarımıza değer katan tüm kurumlara, firmalara, katılımcı ülke delegasyonlarına ve heyetlerine, ayrıca yoğun ilgileriyle bu heyecana ortak olan tüm ziyaretçilere şükranlarımızı sunarız.'