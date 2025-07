Sakarya ve Bilecik’te orman yangını! Alevlerle mücadele ikinci gününde

Orman yangınları yine yeşil vatanımızı hedef aldı. Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde önceki gün saat 17.00 başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.Bilecik'e sıçrayan yangına karşı 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle ise karadan destek başladı. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için mücadele veren ekiplere vatandaşlar da destek vermesine rağmen, ikinci güne giren yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınının yayılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan 4 köyü ziyaret etti ve çalışmalar hakkında son durumu paylaştı. Ekiplerin sabaha kadar çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Vali Sözer, 'Çok ciddi bir ekibimiz var. Ekibimiz sabaha kadar çalışacak. Gördüğünüz gibi burası Kazancı köyümüz, iç kesimlerinde yangın ihtimaline karşı burada önleme çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde Borcak köyünde de tedbirlerimizi aldık.Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner, dindiği zaman bu ekiplerle beraber çok kısa sürede enerjisini düşürüp, söndürme çalışmalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an ilk etabıyla enerjisini düşürdük ama kontrol altında diyemeyiz. Yalnız tedbirlerimiz var, çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Şükürler olsun 4 köyümüzü boşalttık ama herhangi bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da yok. Bu da bizi mutlu ediyor' ifadelerini kullandı.Sözer, boşaltılan köyler de dahil tüm vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirterek, 'Traktörünü alan, su tankeri alan koştu geldi. 'Sayın Valim ne yapabiliriz?' diye sahada yer aldılar. Bunlar da bizi gerçekten çok mutlu etti. Bu iş birliği, bu dayanışma söndürme çalışmalarımıza cesaret verdi. Ben bir kez daha Bilecikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum' bilgisini paylaştı.Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını devam ederken, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, kontrollü olarak Osmaneli Pamukova eski yolundan veriliyor. Öte yandan, yangın nedeniyle yol üzerindeki bir köfteci işletmesi ile akaryakıt istasyonu da tahliye edildi. Ekipler, alevleri kontrol almak için çalışmalarını karadan sürdürüyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Yumaklı, 'Bilecik- Kurtköy'de dün saat 16.51'de orman dışı alanda başlayıp daha sonra ormana sirayet eden bir yangın söz konusuydu. Bu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor' dedi.Yumaklı, aynı bölgede, Sakarya'nın Geyve ilçesinde saat 17.10'da orman dışı alanda başlayan ve ormana sirayet eden yangına ilişkin, şunları kaydetti:'İlk aşamada 8 uçak, 14 helikopter ve kara araçlarıyla AFAD'ın da koordinesinde diğer kurumların katkılarıyla birlikte çok ciddi bir kara müdahalesiyle yangının söndürülmesi çalışmaları başladı. Bu sabah itibarıyla yoğun sis ve duman sebebiyle saat 11.00'e kadar maalesef hava araçlarımız yangının bulunduğu alana giremedi.Ancak saat 11.00 gibi bu sisin ve yoğun dumanın dağılmasıyla yine havadan ve karadan müdahaleler devam etti. Bu süreçte risk teşkil eden Taşoluk, Hacılar ve Kızılöz köyleri tedbiren boşaltıldı. Bu köylerde üç ev, bir ahır, bir samanlık ve 4 terk edilmiş mesken hasar gördü.'Yangında can kaybının yaşanmadığını ifade eden Yumaklı, 'Ancak her seferinde ifade ediyoruz, bu alanda maalesef ekosistem çok ciddi şekilde hasar alıyor ve ciğerlerimiz yanıyor tabiri caizse. Onlar için de üzgün olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum' dedi.Yumaklı, saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarla, yanmayan yerlere alev atması ya da yanan yerlerde tekrar alevlenmeler olduğunu belirterek, 'Yangın, öğleden sonra Bilecik sınırlarına geldi. Şu anda Osmaneli sınırları içerisinde devam ediyor. Bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın hızının 10 kilometre ve altına düşeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerinden almış durumdayız. Bu faktör, bizim ekiplerimizin yangınla mücadelesinde çok önemli.Çünkü kararsız rüzgar maalesef ki zaman zaman yangına müdahale eden ekiplerimizin de risk altında olmasına, tehlike atlatmasına sebep oldu. Özellikle önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya sadece bu bölgeden değil, ülkemizin farklı bölgelerinden de çok yoğun şekilde araç takviyesi gün içerisinde yapmıştık.Şu anda orman teşkilatımız ve ilgili kurumlar bu bölgede özellikle iki noktada alevlere çok ciddi şekilde müdahale ediyor. İnşallah olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum sabah saatlerine doğru. Sakarya ve Bilecik'te bu yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diliyorum' ifadelerini kullandı.Özellikle Batı Karadeniz'in iç kısımlarıyla İç Anadolu'nun batısı olarak adlandırabilecek bölgelerin yangın riski açısından problemli yerler olarak önlerine çıktığını söyleyen Yumaklı, 'Son iki yangın, Sakarya ve Bilecik'e dair istatistik vermek istiyorum. Geçen yıl 1 Ocak- 21 Temmuz arası bu iki ilimizde, orman dışı yangını saymıyorum, orman yangını 39 iken, bu yıl aynı dönemde 55 yangın çıktı. Yani yüzde 40'lık bir artış var' dedi.Orman teşkilatı ve bakanlık olarak 15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde olduklarının altını çizen Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:'Özellikle içinde bulunduğumuz hafta ve hafta sonunun yangın açısından çok çok riskli olduğunu vurgulamak istiyorum. Sadece üç gün öncesine göre, bugün 12 derece birden sıcaklıkları artan illerimiz oldu. Örneğin Adana'da 50, Antalya'da 47 dereceyi buldu bu sıcaklık artışları. Elbette hep söylediğimiz gibi en maliyetsiz, en problemsiz, en kolay yangın söndürme, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bunu biz vatandaşlarımızla omuz omuza başarabiliriz ancak. Yangınla ilgili bilgilendirmelere devam edeceğiz. Umuyorum ki rüzgarın şiddetinin azalması ve nemin artması arkadaşlarımızın mücadelesini kolaylaştıracaktır.'Sakarya'da çıkan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınında boşaltılan köy sayısı 4'e çıkarken, Gölpazarı ilçesinde başka bir orman yangını başladı. Bilecik-Gölpazarı karayolu Karaağaç Köyü Zeytin Boğaz mevkii bir besihane yanında çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Jandarma olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, köylüler yangının söndürülmesi için seferber oldu.