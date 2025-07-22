ABD’de derin hesaplaşmada yeni perde! Trump'tan suikast iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımlar ile derin devletle başlattığı savaşın tüm kodları çözülmeye başladı.'Kazanmak önemlidir ama hayatta kalmak daha da önemlidir. Eğer hayatta kalamazsan, bir sonraki savaşı verme şansın da olmaz' mesajını veren Trump kendisine yönelik bir suikast girişimi olabileceği mesajını mı verdi?Trump, yalnızca bir medya hamlesi yapmıyor; aynı zamanda siyasi bir hesaplaşmanın alt yapısını kuruyor. Trump, eski FBI Direktörü James Comey, eski Başkan Barack Obama, John Brennan (CIA), James Clapper (Ulusal İstihbarat Direktörü) ve Susan Rice gibi isimleri açıkça hedef aldı.Paylaşımlarında bu isimler mahkûm kıyafetleri giydirilmiş gibi görüldü. Bu görselde Trump açıkça şu mesajı veriyor: 'Bu kişiler yasa dışı davrandı, gizli belgeleri kullandı, beni itibarsızlaştırmaya çalıştı. Hesap vermeleri gerekiyor.'Adalet Bakanlığı Başmüfettişliği tarafından 2019'da yayımlanan rapor, Comey'nin, Trump ile yaptığı bire bir görüşmeleri 'Memo' adı verilen özel notlarla kaydettiğini ve bu notları bazılarını yetkisiz şekilde sızdırdığını ortaya koydu.2025'te tekrar başkan olan Trump, artık bu yapılarla 'hükümetin tepesinden' hesaplaşacak zemini elde etmiş durumda.Trump, sadık seçmenlerine yıllardır 'bana karşı kurulan komploları ifşa edeceğim' diyordu. 'Bakın, 2016'da bana karşı yürütülen kampanyayı belgeleriyle ifşa ediyorum' diyor.Bu mesaj, sadece tehdit algısını değil, aynı zamanda bir mobilizasyon çağrısıdır. Yani, 'Beni susturmaya çalışırlarsa bilin ki nedenini siz biliyorsunuz' şeklinde örtülü bir uyarı içeriyor.Trump, 2016'dan bu yana kendisine yönelik sürdürülen tüm soruşturmaları ve medya saldırılarını, 'Derin Devlet operasyonu' olarak tanımlıyor.TRUMP, Obama dönemindeki yetkililerin sadece siyasi değil hukuki olarak da hesap vermesi gerektiğini vurguluyor. Soruşturma açılmaması hâlinde bu kurumları doğrudan baskı altına alacak mesajlar veriyor.Gözler şimdi bundan sonra nelerin olacağına kilitlenmiş durumda. Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI üzerinde yeni direktifler oluşturabilir.Trump yönetimi, Comey ve Obama dönemine ait yeni belgeleri 'ulusal güvenliğe zarar vermeyecek şekilde' kamuoyuna sunarak, 2016 sonrası yaşananların 'hukuki zeminini' kurmaya çalışabilir.Trump, ikinci döneminde FBI, CIA ve DOJ ( Adalet Bakanlığı) içinde kapsamlı temizlik ve yapısal reformlar gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu adımları 'sistem içindeki yozlaşmayla mücadele' olarak sunabilir.