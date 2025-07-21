Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma sona eriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 2026 yılında sona erecek.Resmi Gazete'de yer alan 10113 sayılı karara göre Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ile ilgili 27 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükteki anlaşmalar, protokoller ve bunlara ek belgelerin geçerliliği sona erecek.İki ülke arasında ilk olarak 1973'te imzalanan bu anlaşma, yıllar içinde çeşitli protokollerle güncellenmiş ve son olarak 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatılmıştı.