Ehliyetlerini yenileyecekler dikkat! Tarihi kaçıran 7 bin liradan fazla ödeyecek

Eski tip 3,5 milyon ehliyet bir ay sonra geçerliliğini yitiriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yaptı. Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi bir ay içinde ehliyetlerini yenilemezlerse, belgeleri geçersiz sayılacak ve yenilemek için 7 bin 423 lira ödeme yapacak.

1 Ocak 2016 yılında yürürlüğe giren sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak tüm dünyada milyonlarca insanın ölümüne yol açan Kovid-19 nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecekti.Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya 'nvi.gov.tr' üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların yapması gerekenler çok basit.İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.