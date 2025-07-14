Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Temmuz ayının üçüncü haftası kavurucu sıcaklarla başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre özellikle iç kesimlerde hafta boyu sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece kadar üzerinde olması bekleniyor.Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimleri yağışlı bir gün geçirebilir. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuzey yönlü kuvvetli rüzgarlar serinletici etki yaşatabilir.Meteoroloji uzmanları kuvvetli sıcaklar nedeniyle öğle saatleri kronik rahatsızlıkları olanların ve yaşlıların dışarı çıkmamasını önerdi. Özellikle 11.00-16.00 saatlerinde dışarıda olanların güneş çarpması riski var.Ege'de Muğla, Manisa, Denizli etkisi 40 dereceyi aşan sıcaklıklar yaşayacak. Güneydoğu Anadolu'da ise Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt'te termometreler 40 dereceyi gösterecek.Bölge. kuzeyden gelen rüzgarlarla ara ara serinletici etki alabilir. Az bulutlu bir gün geçirebilir.BALIKESİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 32°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 34°CParçalı ve az bulutluBölgenin iç kesimlerinde yağış geçişi görülebilir.A.KARAHİSAR °C, 36°CDENİZLİ °C, 41°CİZMİR °C, 36°CMANİSA °C, 38°CGüneşli ve az bulutlu gün yaşanacak. Burdur çevresinde yağış etkili olabilir.ADANA °C, 35°CANTALYA °C, 31°CHATAY °C, 31°CISPARTA °C, 38°CANKARA °C, 37°CÇANKIRI °C, 38°CESKİŞEHİR °C, 34°CKONYA °C, 37°CBATI KARADENİZBOLU °C, 31°CDÜZCE °C, 32°CSİNOP °C, 31°CZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CARTVİN °C, 28°CSAMSUN °C, 30°CTRABZON °C, 28°CDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CKARS °C, 30°CMALATYA °C, 40°CVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 44°CGAZİANTEP °C, 42°CMARDİN °C, 40°CSİİRT °C, 40°C