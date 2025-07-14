Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye darbe üstüne darbe

FETÖ terör örgütü ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 50 kişinin yakalandığını, bu şüphelilerden 33'ünün tutuklandığını ve 5’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;"Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat'taki operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak ve Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızı operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."