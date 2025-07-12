Çinli e-ticaret platformlarında skandal! Sepette ucuzluk kutuda zehir

Çin merkezli e-ticaret platformlarında satılan, düşük fiyatları nedeniyle gümrük vergisi ve güvenlik testine girmeyen ürünler ülkeleri alarma geçirdi.Büyük çoğunluğu Temu, Shein gibi Çinli platformlardan gelen ürünlerin bazılarında tüketici sağlığını tehdit eden içeriklere rastlandı. Özellikle kanserojen içerik, toksik madde içeriği, kimyasal ve elektriksel ihlaller başta olmak üzere insan hayatını riske atabilecek ciddi uygunsuzluklar birçok ülkede tedirginlik yarattı. Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) çalışma yaptı. BEUC raporunda, oyuncaklarda yasal sınırın 240 kat üzerinde ftalat (kanserojen madde), gıda ile temas eden ürünlerde ise yasal sınırın 50 kat üzerinde florin tespit edildiği belirtildi. Test edilen kozmetik ürünlerin yüzde 87'sinin, hijyen ve temizlik ürünleri ile bazı oyuncaklar ve elektrikli aksama sahip tüketici ürünlerinin ise tamamının ürün güvenliği açısından uygunsuz olduğu tespit edildi.AB, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yasa dışı ürünler satan firmalara karşı alınan önlemler ile tüketicilerin korunması ve kamu sağlığına yönelik uygulanan tedbirlerle ilgili olarak Temu'ya karşı bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, Temu'dan satılan ürünlerin güvenliğinin sağlanması, yasa dışı ve tehlikeli ürünlerin tespit edilerek hızlıca platformdan kaldırılması, algoritmaların şeffaflaştırılması ve satıcıların izlenebilirliğinin artırılması gibi bir dizi yükümlülüğün yerine getirilmesi talep edildi.Oyuncaklardan temizlik malzemelerine kadar çok geniş bir yelpazede ürün satışı gerçekleştiren Çinli e-ticaret firmalarına yönelik Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) tarafından da bir çalışma yapıldı. BEUC tarafından yayınlanan raporda, farklı ürün grupları itibarıyla Temu'dan sipariş edilen ürünlerin laboratuvar testlerine tabi tutulduğu ve insan sağlığını tehdit edecek kadar yüksek oranda zararlı kimyasallara rastlandığı ifade ediliyor. Rapora göre, oyuncaklarda yasal sınırın 240 kat üzerinde ftalat (kanserojen madde), gıda ile temas eden ürünlerde ise yasal sınırın 50 kat üzerinde florin tespit edildi. Ayrıca, bebek ürünlerinde kolayca parçalanma/dağılma nedeniyle bebeklerde boğulma riski yarattığı ortaya konulurken; örneklem olarak alınarak test edilen kozmetik ürünlerin yüzde 87'sinin, hijyen ve temizlik ürünleri ile bazı oyuncaklar ve elektrikli aksama sahip tüketici ürünlerinin ise tamamının; yani yüzde 100'ünün ürün güvenliği açısından uygunsuz olduğu tespit edildi.Temu ve Shein platformlarında satılan ürünlerin güvenliğine ilişkin laboratuvar testleri gerçekleştirip, konuya ilişkin rapor yayınlayan bir diğer kurum ise İskandinav Bakanlar Konseyi (Nordic Council of Ministers) oldu. Sabah'ta yer alan habede konsey raporuna göre, söz konusu e-ticaret firmalarından satın alınan 7 farklı kategorideki 270 adet ürünün yüzde 71'lik kısmı AB ürün güvenliği düzenlemelerine aykırı olduğu ortaya çıktı.