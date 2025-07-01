Ticaret Bakanlığı ifşa etti! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden güvensiz ürünlere karşı mücadelesini sürdürüyor.81 ilde yoğun denetim gerçekleştiren bakanlık, riskli ürünleri markalarıyla birlikte ifşa etmeye devam ediyor.Son olarak, çocuklara yönelik bir kırtasiye ürünü olan Unicus markasına ait "Lolipop Fosforlu Kalem" hakkında önemli bir karar alındı.Yapılan testler sonucunda, ürünün küçük parça riski taşıdığı ve 36 aydan küçük çocuklar için tehlike oluşturduğu tespit edildi.SATIŞI YASAKLANDI“F (Kalır)” sonucu verilen ürün, parçalanabilir yapısı nedeniyle boğulma riskine yol açabileceği gerekçesiyle güvensiz ilan edildi.Bakanlık, bu ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.