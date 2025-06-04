İzmir'i çöp götürüyor! Grev 7. gününde... Özgür Özel İzmirlileri yok saydı

Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti İzmir'de utanç manzaraları devam ediyor.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ, EGEŞEHİR, ESHOT şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenle anlaşma sağlanamaması nedeniyle 28 Mayıs 2025 tarihinde başlattığı grev 7'nci gününde.Kentin cadde ve sokakları tam 7 gündür çöp yığınlarıyla dolup taşarken, CHP'li Büyükşehir Belediyesi krize çözüm üretmekte aciz kalıyor.Grev nedeniyle temizlikten ulaşıma kadar pek çok temel hizmet aksıyor. Kaldırım ve caddeleri kaplayan çöpler, dayanılmaz kötü koku ve ciddi çevre kirliliğine yol açıyor. Halk sağlığını tehdit eden görüntülerin ortaya çıkıyor.Belediye otobüs seferlerinin akıbetinin meçhul hale gelmesiyle, toplu ulaşım ağında da büyük kaos yaşanıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevi sonrası ESHOT otobüslerinin çalışmaması nedeniyle işe gidiş ve iş çıkışı saatinde toplu taşımada yoğunluk oluşuyor.1 SAAT KONUŞTU İZMİR'İ YOK SAYDI4,5 milyon İzmirlinin yaşadığı çöp ve ulaşım krizi karşısında CHP yönetimi derin suskunluğa gömüldü.Grevdeki on binlerce işçinin ve şehir halkının gözü kulağı parti kurmaylarında iken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 7 gündür konuya dair hiçbir beyanatta bulunmuyor.Son olarak Salı günü TBMM'de düzenlediği grup toplantısında tam 1 saat 13 dakika boyunca konuşan Özgür Özel, İzmir'i yine yok saydı.Haber 7'nin haberine göre parti içi çekişmeler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk soruşturması gibi konulara ilişkin sert ifadeler kullanmasına rağmen Özel, İzmir'de bir haftadır süren krize tek bir cümleyle bile değinmedi.