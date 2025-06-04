Akdeniz'de kıyıya yaklaşan köpek balıkları tatilcileri tedirgin etti

Son dönemde Akdeniz sahillerine yakın bölgelerde görülen köpek balıkları, yaz sezonunu denizde geçirmeyi planlayan tatilcilerde endişeye yol açtı. Özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda korku yaratırken uzmanlar, bu durumun sanıldığı kadar sıra dışı olmadığını belirtiyor.UZMANLAR 'NORMAL' DEDİMersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, Türkiye denizlerinde kısa yüzgeçli mako, camgöz, mavi köpek balığı gibi birçok türün yaşadığını söyledi. Bu türlerin zaman zaman kıyıya yaklaşmasının doğal olduğunu vurgulayan Ayas, gelişmiş kameralar ve sosyal medya sayesinde bu karşılaşmaların artık daha fazla görünür hale geldiğine dikkat çekti:'Artık denizde yaşanan her an çok net kaydedilip anında milyonlara ulaşabiliyor. Bu da köpek balıklarının daha sık kıyıya geldiği algısını oluşturuyor.'BESİN ARAYIŞI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ OLABİLİRProf. Dr. Ayas, aşırı avlanmanın deniz ekosistemini değiştirdiğini ve köpek balıklarının besin bulmak için farklı bölgelere yönelmiş olabileceğini dile getirdi:Avladıkları türlerin peşine düşen bazı köpek balıkları, zaman zaman kıyı ekosistemine girebiliyor. Özellikle Mako ve kum köpek balıklarının Mersin ve Antalya açıklarında yoğun olarak görüldüğünü biliyoruz.İklim krizinin etkilerine de dikkat çeken Ayas, deniz suyu sıcaklıklarının artmasının, birçok balık türünün göç düzenini değiştirdiğini belirtti. Köpek balıklarının da bu göç rotalarını takip ettiğini ve kıyıya daha yakın alanlarda zaman geçirdiğini ifade etti. Ayrıca bazı türlerin doğum ve yavru bakım dönemlerinde nehir ağızlarına yöneldiği bilgisini de paylaştı.'TURİSTLER İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAZ'Tüm bu gözlemlere rağmen, köpek balıklarının kıyıya yaklaşmasının tehlikeli bir durum oluşturmadığını söyleyen Ayas, Türkiye'nin sahillerinin bu açıdan güvenli olduğunu vurguladı:Köpek balıkları çoğunlukla kıyıdan en az 1–1,5 kilometre açıkta yakalanıyor. Gözlenen bireylerin büyük çoğunluğu genç ve küçük boyutlardaki türler. Turistik plajlar ise genelde kumul bölgelerde yer alıyor ve bu balıkların o alanlara yaklaşması oldukça düşük bir ihtimal.'DOĞAL DENGENİN KORUNMASI İÇİN YAŞAMALILAR'Ayas, amatör balıkçıları da uyararak, yakalanan köpek balıklarının yeniden denize salınmasının önemine değindi:Köpek balıklarının çoğu nesli tükenme tehdidi altında olan türler. Ekosistemde denge sağlayan bu canlıların hayatta kalması, deniz biyolojik çeşitliliği açısından hayati öneme sahip.Geçtiğimiz ay Mersin'de amatör balıkçı Çınar Küçük'ün oltasına takılan yaklaşık 1,2 metrelik bir Mako köpek balığını yüzgecine dolanan iğneyi çıkardıktan sonra denize saldığı anlar da sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.