Bakan Bolat açıkladı! '14 ay ihracat rekoru kırdık'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ihracat rakamlarını ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, Türkiye'nin küresel bir oyuncu konumuna geldiğini ifade etti."22 yılda ihracatımız 7,5 kat attı" açıklamasında bulunan Bakan Bolat, "Kişi başına milli geliriz 4,5 attı" açıklamasını yaptı.Bakan Bolat açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:Türkiye gelirini artırmaya devam ediyoruz. Bu yıl ihracatımız artış yolunda yoluna devam etti. Bu yılın ilk altı ayının 5'inde ihracatımız geçen yılın aynı aylarından daha fazla mal ihracatı sağlamış durumda. Hizmet ihracatımızda da ilk dört ay itibari ile yine yükselişimize devam etmekteyiz. Son 24 ayın 14'ünde aylık ihracat rekorları kırıldı. Yine bu yılın 28 Mart gününde 2 milyar 64 milyon dolar günlük mal ihracat rekoru kırdık. Bu yıl 58 ay itibarı ile 265,5 milyar dolarla yine ihracatımız mal bazında rekor kırdı.Mayıs ayında 24 milyar 830 milyon dolarla Cumhuriyet tarihimizin yani 102 yılın aylık ihracat rekorunu kırmış olduk.