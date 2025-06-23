Vatandaşların yüreği ağzına geldi! Kazan dairesinde...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın kazan dairesine giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir apartmanın kazan dairesinde yılan paniği yaşandı. Yılanı fark eden vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, önlemleri aldıktan sonra yılanı kontrollü bir şekilde yakalayıp doğaya bıraktı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olay, çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.