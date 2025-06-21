Korku, yalan ve sansür! Soykırımcı İsrail gerçekleri gizliyor

İran'ın misillemesiyle köşeye sıkışan İsrailli yetkililer dünyayı yalan haberlerle, mağdur edebiyatıyla kandırmanın peşine düştü. İran'ın İsrail istihbarat binasını hedef aldığı saldırıda aynı bölgede bulunan Soroka Hastanesi'nde hasar oluşması, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli bakanlar için mağduru oynama fırsatı oluşturdu. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, 'En aşağılık insanlar hastanede yatan sivilleri vurur' derken İsrail Sağlık Bakanı Uriel Busso 'Hastanenin vurulması savaş suçudur', İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 'Bebekleri vuruyorlar, bu insanlık değerlerine aykırı' gibi yaptıklarıyla çelişen açıklamalara imza attı.Sosyal medyada milyonlar bu pişkin açıklamalara İsrail'in Gazze'de vurduğu hastanelerin fotoğraflarını paylaşarak cevap verdi. Üstelik aynı İsrail dün gece de Tahran'da bir hastaneye roketle saldırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün hasar gören Soroka Hastanesi önünde şov yapmak için kameralar karşısına geçti.Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast düzenleyebileceklerini anlatırken İran füzeleriyle vurularak ağır hasar alan bir bina çöktü. Acil durum ekiplerini telaşlandıran çökme sonrası havaya bir toz bulutu yayıldı. Netanyahu'nun yüzünde oluşan korku kameralara yansıdı.Netanyahu'nun ayrıca kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert ederek 'Savaşta herkes mağdur oluyor, oğlum da düğününü ertelemek zorunda kaldı' sözlerini sarf etmesi bu kadarına da pes dedirtti. Netanyahu ayrıca 'Savaşta hastane vurulmaz. Bu kabul edilemez bir suçtur' diyerek utanmazlığın dibine vurdu.Siyonist İsrail rejimi Gazze'de 35 hastaneyi bombalayarak yerle bir etti. Hastane saldırılarında 880 kişi öldü. .Sağlık kuruluşları 697 kez hedef alındı. Ocak 2024'te Batı Şeria'daki hastaneye doktor kılığında giren İsrailliler 3 hastayı öldürdü. Saldırılarda Türkiye'nin yaptığı Gazze'nin tek kanser hastanesi de yıkıldı. Siyonistler ele geçirdikleri birçok hastaneyi de askeri karargâha çevirdi.Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı R. Mariano Grossi, İran'ın nükleer silah yapma olasılığı bulunmadığını, bu yüzden İran'a yönelik askeri eylemin bir gerekçesinin bulunmadığını duyurdu.İsrail kamuoyunda 'savaş uzayacak' korkusu her geçen gün büyüyor. Al Jazeera'deki haberde yaşanan gelişmeler hakkında şu ifadelere yer verildi: 'İsrail savaştaki gidişatı nasıl değerlendiriyor? Aynı anda iki şey yaşanıyor. Bir yanda İsrail ordusu, askeri sansür makamı ve bakanlar, üstünlük tablosu çizmeye fazlasıyla hevesli. Diğer taraftan ise bir yıpratma savaşı korkusu var. Eğer ABD müdahale edip İran'ı vurmazsa bu çatışma uzayabilir. Netanyahu, bu çatışmanın ne kadar süreceğine dair bir şey söylemeyi reddediyor. Uzun süren bir çatışma, herkes için çok maliyetli ve dayanılması zor. Bu yüzden Tel Aviv gibi yerlerde, örneğin, Amerikan başkanına 'İşi bitir' çağrısı yapan reklam panoları asılıyor.'