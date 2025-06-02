Ömer Bolat: İhracat mayısta 24,8 milyar dolarla en yüksek aylık rekoru kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı’nda mayıs ayının dış ticaret rakamlarını açıkladı."İhracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolarla en yüksek aylık rekoru kırdı" diye konuşan Bakan Bolat, şunları kaydetti:"Mayıs'ta ihracat 24.8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin aylık mal ihracatı rekoru kırıldı. Avrupa Birliği başta olmak üzere Orta ve Afrika ülkelerinde talepte bir gerileme var. ABD'de ise ticari kısıtlamalar arttırıldığı için ABD pazarı da zorlaşmıştır ve bu pazarlarda Uzakdoğu ülkelerinin yoğun bir baskısı var."