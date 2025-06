İzmir'de işçilerin grevi 5. gününde! Çöpler toplanmıyor, otobüsler çalışmıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde geçen perşembe başlayan işçi grevi, bugün 5'inci gününde. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediye adına Sodem Sen tarafından yürütülen toplu iş görüşmelerinde, önceki gün yapılan görüşme 4 saat sürdü. Belediyenin daha önce yaptığı ilk 6 aylık yüzde 29.16'lık zamma ilave olarak 2, 3 ve 4'üncü altı aylar için enflasyon farkını da maaşlara yansıtmayı teklif ettiği görüşme, sendika bu teklifi kabul etmeyince sonuçsuz kaldı.DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 'Onlar ne söylerse söylesin biz inanmayacağız. Pazartesiye iyi hazırlanıyoruz. Herkesi alıp geleceğiz. Hala bu grev devam ederse İzmir'deki diğer şube başkanlarımızdan destek için dayanışma grevi talep edeceğiz. Tüm ilçelerde dayanışma grevine hazırlanacağız. Cemil Tugay'ın sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaştığı rakamlar gerçeği yansıtmıyor' dedi. Sarı İzmir halkından da eylemlere destek vermelerini istedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, 'Uzlaşmaz tutum devam edecek olursa, sendika yetkilileri tarafından gönderilen tüm teklifleri İzmir Halkının onayına sunacağım' açıklaması yaptı. Tugay'ın bu açıklamaları kulislerde 'Başkan sendika ile İzmir halkını karşı karşıya getirip sendikanın direncini kırmak istiyor' yorumlarına neden oldu.'LİNÇ GİRİŞİMİ'Başkan Tugay'ın sözlerine tepki gösteren DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, 'Her dakika başka bir linç girişimi ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz masayı dağıtmayalım darken, masadan uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizi İzmir halkı ile karşı karşıya bırakıyorlar.Yarınlarda can güvenliğimiz kalmayacak. Herkes bizim maaşımızı tartışıyor. Bürokratların maaşını da soralım. Biz rakamlarımızı net, onlar brüt açıklıyor. Maaşlarımızı bizim gibi açıklayın halka öyle sorun. Ya onlar pes edecek ya biz ama biz pes etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.ULAŞIM DURDUİzmir'deki ulaşım çilesi, pazar olmasına rağmen dün de devam etti. Bin 300 otobüsten sadece 400'ünün hizmet verdiği kentte güzel havayı değerlendirip aileleri ile birlikte parklara yeşil alanlara gitmek isteyen İzmirliler ulaşımdaki aksama nedeniyle zor anlar yaşadı. Vatandaşlar İzmir'i vuran grevin bir an önce sonuçlanmasını hayatın normale dönmesini istedi.ÇÖP DAĞLARI OLUŞTUBelediyenin işçilere haklarını vermediği için başlayan grev sonrası kentin ana cadde, meydan ve bulvarlarında çöp dağları oluştu. Birinci kordon ve Alsancak'ta eğlence mekanlarının yoğun olarak bulunduğu Kıbrıs Şehitleri caddesinde çöp yığınlarına yenileri eklendi. Vatandaşlar, çöplerin insan sağlığını tehdit eder boyutlara gelmesine tepki gösterdi.