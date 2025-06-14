Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 35°CParçalı ve az bulutluUŞAK °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 27°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 25°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 24°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz ile ilk saatlerde Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluRİZE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, kuzey ve batısının çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.ERZURUM °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açık