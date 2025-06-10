Didim’de Tur Otobüsüne Saldırı: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Edinilen bilgilere göre, Akbük Mahallesi 1001 Cadde üzerinde seyir halinde olan ve iki ayrı beş yıldızlı otelden turistleri alan bir tur otobüsü, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, durumu kardeşleri ve akrabalarına bildirdi. Kısa süre içinde üç ayrı araçla olay yerine gelen şahıslar, otobüsün önünü kesti.Otobüs şoförünün kapıları kilitlemesi üzerine, saldırganlardan ikisi yolcu kapısının camını kırarak sözlü saldırıda bulundu. Ardından otobüs şoförü darbedildi. Yaşananlar, otobüsteki bir yolcunun cep telefonuyla kaydedildi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ile otobüs şoförünü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.