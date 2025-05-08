Oruç Reis'ten Somali'de dev keşif! Türkiye yüzde 30 pay alacak

Oruç Reis araştırma gemisi Somali açıklarında 20 milyar varil petrol keşfetti. Türkiye gelirden yüzde 30 pay alacak.

Somali basınına göre Oruç Reis arama gemisi, Somali açıklarında 20 milyar varil petrol keşfetti. Petrol rezervleri üç keşif bloğuna yayılmış durumda ve her blok yaklaşık 10 milyar varil petrol içeriyor. Üçüncü blok aktif olarak araştırılmaya devam ediyor ve daha fazla bulgu bekleniyor. İki ülke arasındaki anlaşmaya göre keşfedilen petrol gelirinin yüzde 30'u Türkiye'nin olacak.



'DOĞU AFRİKA HEDEFLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ATILIM'



Ülke basını, bunun Ankara'nın Doğu Afrika'daki derinleşen enerji hedeflerinde önemli bir atılımı işaret ettiğini aktardı. Üçüncü blok ise aktif keşif altında kalmaya devam ediyor ve sonuçlar ağustos ayına kadar açıklanacak. Bu bloktaki petrolün kalitesi ve derecesi, Türkiye'deki laboratuvar analizlerinin ardından belirlenecek.



Türkiye'nin keşfedilen petrolden elde edilecek karın yüzde 30'unu alacağı bildiriliyor.



ORUÇ REİS EKİM AYINDA SOMALİ'YE ULAŞMIŞTI



İlk kıtalararası görevine başlayan Oruç Reis araştırma gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim'de Dolmabahçe'den Somali'ye uğurlanmıştı. Yaklaşık 3 haftalık yolculuğun ardından Mogadişu Limanı'na ulaşan Oruç Reis'i karşılayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Somali kara alanlarında da petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüteceğiz. Böylece deniz alanlarındaki işbirliğimizi daha da genişletmiş olacağız.' demişti.



Oruç Reis, Filyos Limanı'ndan başladığı ilk kıtalararası yolculuğunda Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotasını izleyerek Somali'ye ulaşmıştı. Oruç Reis'e donanma gemilerinin yanı sıra Zağanos Paşa destek gemisi, Sancar platform destek gemisi ve Ataman takip gemisi refakat etmişti.



