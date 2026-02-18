Mahkemede ChatGPT Kullandı 27 Ay Hapis Cezası Aldı!

Yeni Zelanda'da yaşanan ilginç bir mahkeme salonu olayı, yapay zekanın hayatımızdaki yerini bir kez daha tartışmaya açtı. Kiraladığı evi yakan ve bir polis memuruna saldıran 37 yaşındaki kadının davası, mahkemeye sunduğu özür mektubu nedeniyle uluslararası basının gündemine oturdu. Çünkü davanın hakimi, sanığın özür dilemek için üretken yapay zeka araçlarını kullandığını fark etti. Bu durum, yapay zeka ile yazılmış bir mektubun gerçekten pişmanlık içerip içermediği sorusunu tüm dünya için yeniden gündeme getirdi.New Zealand Herald gazetesinin haberine göre olay, Michae Ngaire Win adlı kadının kundaklama, hırsızlık, saldırı ve polise direnme suçlarından yargılandığı davada ortaya çıktı. Sanık, yaktığı evin sahibine ve ısırdığı polis memuruna yönelik özür mektupları hazırlamıştı. Hatta kadının polisi ısırdıktan sonra kendisine AIDS bulaştırdığını söyleyerek bundan keyif aldığı da dava detayları arasındaydı. Ancak Hakim Tom Gilbert, sanığın sunduğu bu özür mektuplarından hiç etkilenmediğini açıkça mahkemede belirtti.Hakim Gilbert, mektupların doğallığından şüphelenince ilginç bir yönteme başvurdu. Merakına yenik düşen hakim, iki farklı yapay zeka aracına girerek “bir hakime pişmanlığımı ifade eden bir mektup taslağı hazırla” komutunu verdiğini açıkladı. New York Times tarafından incelenen tutanaklara göre hakim, sanığın sunduğu metinlerin ufak tefek değişiklikler dışında tamamen yapay zeka tarafından üretildiğini hemen anladığını dile getirdi.Hakim, yapay zeka kullanımının her zaman kötü bir şey olmadığını kabul etse de, bir bilgisayar tarafından üretilen mektubun kişinin gerçek pişmanlığını yansıtmadığını vurguladı. Bazı kişiler detaylı komutlar vererek üretilen içeriğin sahiplenilebileceğini savunuyor ve bu durumu insanların makineden yardım aldığı fotoğrafçılık ile tamamen insan elinden çıkan resim sanatı arasındaki farka benzetiyor. Ancak ABD Telif Hakkı Ofisi yapay zeka ile üretilen eserlerin telif hakkı ile korunamayacağını belirterek bu içeriklerin birebir sahiplenilemeyeceğinin altını çiziyor.