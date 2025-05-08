CHP belediyeciliği çöplüğe gömüldü! Vatandaşa skandal uyarı: Grev bitene kadar çöp dökmeyin!

CHP'deki kişisel istikbal kavgalarını, yolsuzlukları, şaibeleri meydanlarda slogan atarak örtbas etmeye çalışan Özgür Özel, partisindeki belediyeleri bile kontrol edemez hale geldi.İzmir'de iflas eden, maaş ödeyemeyen CHP'li belediyelere Konak ve İzmir Büyükşehir de eklendi. Sokaklarda çöp dağları oluştu. Konak Belediyesi halka 'Çöp atmayın' tavsiyesi yaptı.Binlerce belediye işçisi hak arayışı için greve giderken İzmir Büyükşehir Belediyesi de Tire'de 'vahşi çöp depolaması' yaparken suçüstü yakalanınca bakanlıktan 3.7 milyon lira ceza yedi.İzmir'de CHP belediyeciliği resmen çöktü. Kentte işçiler alamadıkları maaşlar, imzalanmayan toplu iş sözleşmeleri nedeniyle sokaklara döküldü.Son olarak Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel şirketinde 1580 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamayınca sendika daha önce de duyurduğu gibi greve çıktı. Grevle birlikte ilçedeki belediyecilik hizmetleri kelimenin tam anlamıyla durdu.Kentin cadde ve sokaklarında toplanmayan atıklar nedeniyle çöp dağları oluşurken Konak Belediyesi'nden pes dedirten bir açıklama geldi.Konak Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlara 'Grev bitene kadar çöp atmayın' uyarısında bulundu.İşçi eylemlerinin bir diğer adresi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanların maaşını eksik yatırdı.Maaş krizine bir de belediye şirketleri İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama'da çalışan ve yaklaşık 22 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık eklenince binlerce işçi yarım gün iş bıraktı.DİSK'in Basmane'deki merkez binası önünde toplanan on binlerce işçi, buradan Kültürpark'taki belediye hizmet binasına yürüdü. Sendika yönetimi anlaşma sağlanamaması halinde 29 Mayıs'ta greve çıkacaklarını duyurdu. 3 belediye şirketine grev ilanı asıldı.Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire ilçesinde vahşi çöp depolaması yaparken suçüstü yakalanınca Çevre Kanunu'na istinaden bakanlıktan 3.7 milyon lira ceza yedi.