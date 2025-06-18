Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sıcak yaz günleri yurt genelinde bugünden itibaren etkisini artırmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre bugün Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de görülmesi beklenen kısa süreli yerel sağanak yağışlar dışında Türkiye günlük güneşlik bir gün geçirecek.Meteoroloji uzmanlarına göre özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birçok ilde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Ancak nem ile birlikte sıcaklık değerleri 40 derecenin üzerinde hissedilecek.Yurdun kuzeydoğu kesimleri ise bugün görece en serin bölgeler olacak. Bu bölgelerde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava görüleceği tahmlin ediliyor.Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.BALIKESİR 33°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE 35°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL 29°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAFYON 29°C Az bulutlu ve açıkİZMİR 37°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA 33°C Az bulutlu ve açıkUŞAK 32°C Az bulutlu ve açıkADANA 37°C Az bulutlu ve açıkANTALYA 35°C Az bulutlu ve açıkHATAY 34°C Az bulutlu ve açıkISPARTA 31°C Az bulutlu ve açıkERZURUM 22°C Parçalı ve az bulutluKARS 20°C Parçalı ve az bulutluMALATYA 31°C Parçalı ve az bulutluVAN 19°C Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 35°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 33°C Az bulutlu ve açıkMARDİN 31°C Az bulutlu ve açıkSİİRT 33°C Az bulutlu ve açık