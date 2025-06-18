Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye 4 ildeki kısa süreli yerel sağanak yağışlar dışında bugün yılın şu ana kadarki en sıcak gününü yaşamlaya hazırlanıyor. Bazı doğu ve güney illerimizde hissedilen sıcaklık değerleri 40 derecenin üzerine çıkacak. İşte Meteoroloji'nin son tahminleri ve 18 Haziran hava durumu...
Sıcak yaz günleri yurt genelinde bugünden itibaren etkisini artırmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre bugün Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de görülmesi beklenen kısa süreli yerel sağanak yağışlar dışında Türkiye günlük güneşlik bir gün geçirecek.
YÜKSEK SICAKLIK UYARISI!
Meteoroloji uzmanlarına göre özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birçok ilde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Ancak nem ile birlikte sıcaklık değerleri 40 derecenin üzerinde hissedilecek.
Yurdun kuzeydoğu kesimleri ise bugün görece en serin bölgeler olacak. Bu bölgelerde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava görüleceği tahmlin ediliyor.
Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
BALIKESİR 33°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE 35°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 29°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 29°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 37°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 33°C Az bulutlu ve açık
UŞAK 32°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 37°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 35°C Az bulutlu ve açık
HATAY 34°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 31°C Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 22°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 20°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 31°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 19°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 35°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 33°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 31°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 33°C Az bulutlu ve açık