Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde 'Sevenler' organize suç örgütüne operasyon

Güvenlik güçleri yurtta suçlulara geçit vermiyor...7/24 görev başında, vatandaşın güvenliğini sağlamak adına çalışan ekipler, suçluları bir bir tespit ederek gerekli yaptırımları sağlıyor.Son olarak Edirne merkezli 6 ilde, 'Sevenler' adlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını, İçşileri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eş zamanlı operasyonların 16 ayrı adreste gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şu sözleri kullandı:Elebaşılığını N.S.'nin yaptığı 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheliyi yakaladık.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'de 16 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, suç gelirlerini aklama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyonlar sonucu; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet otomobil ile çok sayıda pasaport ele geçirildi. Edirne valimizi, operasyonları koordine eden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Edirne Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.