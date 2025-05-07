Parayı ver iskanı al! Rüşvet soruşturmasında bir müteahhitten daha itiraf

Yolsuzluktan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde inşaatların ruhsat ve iskânları karşılığında rüşvet aldığına yönelik itirafçı olan müteahhit sayısı her geçen gün artıyor. Daha önce inşaat ruhsatı ve iskânı karşılığında İmamoğlu ve ekibine rüşvet olarak villa, daire ve para verdiğini itiraf eden müteahhitler Adem Kameroğlu, Muzaffer Beyaz, Fuat Keleş ve Dursun Keleş'in ardından bir müteahhit daha itirafçı oldu.2018 yılında Beylikdüzü'nde tamamladığı inşaatının iskânı için bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden rüşvet istediğini savcılık ifadesinde itiraf eden müteahhit Cemal Üneş, 'Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu beni yanına çağırdı. Önünde inşaatın iskân dosyasının beklediğini, 500 bin TL vermem gerektiğini söyledi. Mecbur kalarak parayı o dönemin imardan sorumlu başkan yardımcısına makamında elden teslim ettim. Sonra da iskân çıktı.' dedi.Müşteki sıfatıyla ifade veren Müteahhit Cemal Üneş şunları söyledi: 'Ben Beylikdüzü ilçesinde yaklaşık 30 yıldır ikamet etmekteyim. Aynı zamanda ticaretim de Beylikdüzü ilçesindedir. Yakuplu Mahallesi, Osmangazi Cad. No 3 adresinde bulunan ve yapımını 2018 yılında tamamlamış olduğum inşaatın bitiminde, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İMAMOĞLU beni yanına çağırdı.Bana, 'Önünde inşaat dosyasının iskânının beklediğini, önlerinde bir seçim olduğunu, bu seçim için 500 bin TL vermemin gerektiğini' söyledi. Ben kesinlikle veremeyeceğimi, çok büyük bir inşaat yükünün altından çıktığımı ve paramın olmadığını söyledim ve oradan ayrıldım. Yaklaşık 4-5 ay boyunca iskân çıkmadı. Bunun üzerine Ali Aksu isimli arkadaş ile Ekrem İmamoğlu'nun yanına gittik. İmamoğlu'nun yanına gittiğimizde Ali Aksu da benim bu parayı vermem gerektiğini söyleyerek İmamoğlu'nu destekledi.Sonrasında mecbur kalmamla beraber zor şartlar altında parayı parça parça, o dönemin imardan sorumlu başkan yardımcısına kendi makamında elden teslim ettim. Bu paraları yaklaşık 4-5 ay boyunca taksit taksit götürdüm. Hatırladığım kadarıyla paranın ilk kısmını 2018 yılının ağustos veya eylül ayının başında gibi götürmüştüm. Zaten eylül ayının 7'sinde de iskân çıktı. İskân çıktıktan sonra da belirttiğim şekliyle taksitleri götürmeye devam ettim.'