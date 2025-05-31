İBB’deki yolsuzlukta “sistem” iddiası! Paralar aşağıdan yukarıya toplanmış, Kapalıçarşı’da buharlaşmış

Soruşturma kaynaklarına göre, görevden alınan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, belediyeden toplanan yolsuzluk paralarının tek tek veya gelişigüzel değil; tam tersine organize bir şemayla 'SİSTEM' adı verilen bir yapı içinde aşağıdan yukarıya doğru toplandığı belirlendi.İddialara göre, Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve onayıyla çalışan bu yapının merkezinde İmamoğlu'nun yakın ekibi bulunuyor.Tuncay Yılmaz, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Ali Nuhoğlu ve Murat Ongun gibi isimlerin belediye iştirakleri veya bağlı şirketler üzerinden topladığı paraların tamamı, sistemin en kritik ismi olan Fatih Keleş'e teslim ediliyordu.Toplanan milyarlarca liralık kamu kaynağının, Fatih Keleş'in kontrolünde tek elde toplandığı ve burada tutulan paraların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na günlük raporlandığı iddia edildi.Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Keleş bu raporlamayı yaptıktan sonra İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda söz konusu paraları Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı kuyumcular ve döviz büroları aracılığıyla dolara, euroya ve altına çevirdi.Soruşturma kaynakları, paraların bir kısmının bu şekilde yurt dışına çıkarıldığını, bir kısmının ise bitcoin gibi kripto para araçlarıyla 'buharlaştırıldığını' değerlendiriyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü teknik ve mali takiplerde, bazı paraların Kapalıçarşı'daki döviz bürolarından yurtdışına transfer edildiğine dair ilk bulguların elde edildiği öğrenildi.Ayrıca, İBB yolsuzluk operasyonlarında el konulan belgeler ve ifade tutanaklarında, toplanan paraların son teslim merkezi olarak Fatih Keleş'in adı net biçimde yer aldı.Keleş'in, 'SİSTEM' yapısının kasası konumunda olduğu, buradan da paraların akıbetinin belirsizleştiği iddiaları dikkat çekti.Yolsuzluk paralarının İmamoğlu'na raporlanması ve oradan döviz ve altın piyasalarına aktarılması iddiası, belediye iştiraklerinden toplanan kamu kaynaklarının özel menfaat için kullanıldığına dair tartışmaları da alevlendirdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, bu paraların izi sürülerek, hangi kuyumcu ve dövizcilerle bağlantılı olduğu, yurtdışı bağlantıları ve kripto para transferleri detaylı biçimde inceleniyor.Soruşturmaya yakın kaynaklar, bu paraların yalnızca belediye içi rant değil, uluslararası kara para aklama ağına da bulaşabileceğine dair ciddi endişelerin olduğunu ifade ediyor.