Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti! Acı haberi eşi paylaştı

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi... 4 yıldır hastalıkla mücadele eden Şimal, 39 yaşında hayata veda etti.

Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi almış, uzun tedavi süreci sonrası hastalığı yenmişti. 2024'te rutin kontrol için gittiği hastanede beyninde tümör tespit edilen şarkıcı, 8 saat süren operasyon geçirmişti. 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Eşi Necati Arıcı, bugün sosyal medya hesabından acı haberi verdi. Arıcı, paylaşımında şunları yazdı: 'Eşim Şimal Gülen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.'